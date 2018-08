Ursache für Geisterfahrer-Unfall in Nürnberg weiter unklar

Nach dem Unfall mit einer Geisterfahrerin in Nürnberg ist die Ursache weiter unklar. Die 32-Jährige war am Sonntag mit ihrem Wagen auf der Autobahn 73 in falscher Fahrtrichtung unterwegs und frontal dem Bus einer Fußball-Jugendmannschaft zusammengestoßen. Die Frau liege noch im Krankenhaus und habe noch nicht vernommen werden können, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Auch wo die 32-Jährige auf die Schnellstraße aufgefahren war, war noch nicht bekannt. Die Frau und ihr 27 Jahre alter Beifahrer seien inzwischen außer Lebensgefahr.

In dem Reisebus saß die U16-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth. Die Jugendlichen waren mit ihrem Trainer und ihren Betreuern unterwegs zu einem Freundschaftsspiel in Augsburg. Nach Vereinsangaben wurde keiner der Fußballer schwerer verletzt.

