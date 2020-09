Urlauberin trifft der Schlag am Weidezaun im Allgäu - Anzeige wegen Körperverletzung

Ein Stromschlag an einem Weidezaun hat eine Urlauberin in Oberstaufen so überrascht, dass sie den Fall jetzt wegen angeblicher Körperverletzung bei der Polizei angezeigt hat.

Zusammen mit Mann und Kleinkind wollte die 35-Jährige zu den Buchenegger Wasserfällen wandern. Ein Drehkreuz versperrte der Familie den Weg, also hoben die Eltern den Kinderwagen über den angrenzenden Weidezaun.

Frau vermisste Warnschild

Dabei berührte die Mutter aber den Draht und bekam einen Schlag. Weil sie nicht wusste, dass Weidezäune unter Strom stehen können und nach eigenen Angaben auch kein entsprechendes Warnschild darauf hingewiesen hatte, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige.

Bei Kontrolle der technischen Vorrichtung konnte laut Polizei kein Defekt festgestellt werden. Über die Anzeige muss nun die Staatsanwaltschaft Kempten entscheiden.

