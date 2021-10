Urlauber am Watzmann vor Erfrieren gerettet

Die Bergwacht hat zwei Urlauber am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen vor dem Erfrieren gerettet. Die beiden 20- und 26-jährigen Männer hatten sich in dem Gelände an der Ostwand überschätzt und strandeten bei eisigen Temperaturen auf fast 2000 Metern Höhe, wie die Bergwacht am Freitag mitteilte. Einer der beiden Männer hatte sich am Montag am Bein verletzt. Oberhalb der Wasserfallwand setzten sie den Notruf ab.

Da Schneefall angekündigt war, fand der Einsatz unter großem Zeitdruck statt. „Weil es dunkel wurde und Schneefall angekündigt war, zählte jede Minute, um zu verhindern, dass die Retter und die Verstiegenen bei frostigen Temperaturen und Niederschlag in der winterlichen Wand zurückbleiben“, erklärte die Bergwacht. Schließlich konnten sie mit einem Hubschrauber gerettet werden.

