Unzufriedener Kunde schlägt Friseur und beißt dessen Hand

Der Mangel an Impfstoff wird bald beendet sein. Das erklärte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart – und nannte erstmals konkrete Zahlen.

„Wir erwarten im zweiten Quartal 8,5 Millionen Dosen Impfstoff“, sagte Lucha. Der Löwenanteil davon, nämlich 5,3 Millionen Dosen, mache das Serum von Biontech aus, gefolgt vom AstraZeneca-Wirkstoff mit etwa halb so vielen Dosen wie von Biontech. Ab der zweiten Aprilwoche rechne er damit, dass wöchentlich ein bis 1,2 Millionen Impfungen im Südwesten passieren können.