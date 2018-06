Unwetterartige Gewitter ziehen über Franken hinweg

Temperatursturz, sintflutartige Regenschauer, lautstarkes Donnergrollen - am Montagnachmittag sind zum Teil unwetterartige Gewitter über Franken hinweggezogen. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Menschen in Mittel- und Unterfranken vor extremem Gewitter der vierthöchsten Stufe gewarnt. Damit können Hagel, extrem heftiger Starkregen oder extreme Orkanböen einhergehen. Auch am Dienstag sei die Gefahr von schweren Gewittern im Süden Deutschlands noch nicht gebannt, hieß es.

Mit dem Abzug der Gewitterfronten kommt nun auch die Abkühlung. Dabei soll es dem DWD zufolge aber immerhin trocken bleiben. Es werden in den kommenden Tagen Temperaturen um die 20 Grad Celsius erwartet.