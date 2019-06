Unwetter: Vollgelaufene Keller, zahlreiche Einsätze

Ein Unwetter mit Starkregen und Blitzen ist über weite Teile im Süden Bayerns gezogen und hat vielerorts für vollgelaufene Keller gesorgt. Schwerere Unfälle gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizeipräsidien aber nicht. In Schwaben kam es laut einem Sprecher der Polizei zu acht Unfällen mit zwei Leichtverletzten auf überfluteten Straßen. In Obertraubling in der Oberpfalz schlug am Samstagabend ein Blitz in ein Wohnhaus und löste einen Brand aus. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Schaden beträgt 300 000 Euro.

Zu den meisten Einsätzen für die Polizei kam es im Süden und Osten Bayerns wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen. Auch über die Landeshauptstadt München zog das Unwetter hinweg, richtete dort aber keine größeren Schäden an, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Ein Musikfestival in München wurde wegen des Unwetters von den Veranstaltern vorzeitig beendet.

Musikfestival Isle of Summer - Facebook-Seite