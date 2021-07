Unwetter spült Autokennzeichen davon

Insgesamt 21 Autokennzeichen sind nach Unwettern in der Stadt Sonthofen im Allgäu gefunden worden. Die Nummernschilder hätten sich durch Starkregen und teils überflutete Straßen von den Autos gelöst und seien weggespült worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die meisten der gefundenen Kennzeichen habe man inzwischen an die Besitzer zurückgegeben, hieß es. Die restlichen Schilder könnten Betroffene bei der Sonthofener Polizei abholen.

Die Polizei vermutet, dass die Kennzeichen meist nicht mehr festgeschraubt, sondern mit Plastik-Clips befestigt werden. Durch Erschütterung könnte sich dann das Plastik verbiegen und das Kennzeichen herausspringen.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sagte, seien Sonthofen und die umliegenden Gemeinden am Montagabend das „Epizentrum“ der Unwetter im Allgäu gewesen. Allein im Landkreis Oberallgäu hätten Polizei und Feuerwehr zu 75 Unwettereinsätzen ausrücken müssen. Zahlreiche Straßen seien überflutet worden, viele mit Wasser und Schlamm vollgelaufene Keller mussten ausgepumpt werden.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-558884/3

Pressemitteilung der Polizei