Unwetter führt zu Unfällen und einem Brand

Schwere Unwetter sind am Mittwochabend über Bayern gezogen. Besonders schwer traf es Schwaben. In Günzburg verursachte ein Blitz einen Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Flammen griffen auf ein weiteres Reihenhaus über. Einsatzkräfte retteten fünf Bewohner aus den Gebäuden. Eine Anwohnerin erlitt einen Schock und wurde behandelt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro. Auch im oberbayerischen Ebersberg schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Dort brannte es aber nicht, es wurde niemand verletzt.

Bei Leipheim (Landkreis Günzburg) kam es bei Starkregen auf der Autobahn 8 zu drei Unfällen. Ein 54-Jähriger geriet gegen 21.30 Uhr in Richtung Stuttgart auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Das Auto drehte sich und krachte gegen die Leitplanke und eine Betonschutzwand. Der Mann wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Ähnlich ging es einem 40-Jährigen, der zeitgleich die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen eine Leitplanke prallte. Auch er wurde im Krankenhaus behandelt. Etwa eine Stunde später war ein 39-Jähriger in Gegenrichtung zu schnell unterwegs und knallte aufgrund von Aquaplaning gegen eine Betonwand. Der Gesamtschaden der drei Unfälle beläuft sich auf etwa 35 000 Euro.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor teils extremen Gewittern in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben aufgrund von Tief „Xisca“ gewarnt. Das lässt den Freistaat laut DWD auch am Wochenende nicht los. Bis Sonntag sei noch mit Temperaturen bis zu 32 Grad, aber auch mit Gewittern zu rechnen. Montag gehe dem Tief aber Luft und Wasser aus, es wird voraussichtlich kühler.