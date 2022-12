Wegen Glatteis ist im Landkreis Bad Kissingen am Montag teilweise der Unterricht ausgefallen. Die Busunternehmen Wolf und Seger fuhren nicht, wie das Landratsamt Bad Kissingen am Montagmorgen mitteilte. Betroffen waren elf Schulen. In der Mittelschule Maßbach und in der Grundschule Maßbach-Poppenlauer fiel der Unterricht ganz aus.

