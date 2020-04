Unternehmen mit Desinfektionsmitteln um 24 000 Euro geprellt

Um mehr als 24 000 Euro ist ein Unternehmen in Memmingen bei der Bestellung von Desinfektionsmitteln betrogen worden. Der Betrieb für Erste-Hilfe-Bedarf habe Mitte März auf einer Verkaufsplattform im Internet eine größere Menge an Handdesinfektionsmitteln und Schutzmasken bestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Geld überwies das Unternehmen auf ein Konto in Belgien. Nachdem die Ware nicht geliefert wurde und auch Mahnungen an den Internethändler erfolglos blieben, wurde Strafanzeige erstattet.

Mitteilung der Polizei