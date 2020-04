Unterhachings Mitarbeiter stimmen Gehaltsreduzierung zu

Alle Spieler und Mitarbeiter des Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching verzichten wegen der Coronavirus-Pandemie im April freiwillig auf 25 Prozent ihres Gehalts. Somit werde „auch für die Geschäftsstelle, die Jugendtrainer sowie die Mitarbeiter in der Gastronomie keine Kurzarbeit“ beantragt, teilte der Club am Freitag mit. Der Aufsichtsrat verzichte zudem auf seine Aufwandsentschädigung in diesem Jahr.

„Wir sind der Meinung, dass der Staat gerade wichtigere und größere Aufgaben hat, als einem Profifußballverein unter die Arme zu greifen“, sagte Präsident Manfred Schwabl einer Mitteilung zufolge. „Da sollten jetzt andere Branchen den Vortritt haben. Ich ziehe meinen Hut davor, dass alle Spieler und Mitarbeiter dieser Reduzierung freiwillig zugestimmt haben. Besonders freut es mich, dass die Idee von der Mannschaft kam.“

Kapitän Seppi Welzmüller betonte, dass die gesamte Mannschaft „voll hinter diesem Weg“ stehe. „Ich bin der Überzeugung, dass gerade jetzt jeder von uns im Sinne der Gesellschaft einen Schritt nach hinten machen sollte. Wir sind in Unterhaching eine große Familie. Dazu gehört es auch, vor allem in den schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Für uns als Mannschaft ist es deshalb selbstverständlich, auf einen Teil unseres Gehalts zu verzichten.“

SpVgg Unterhaching