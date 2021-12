Unter Beobachtung: Daten und Infos zum Kleinspecht gesucht

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) will noch mehr über den Kleinspecht erfahren. Deshalb wird ein Projekt fortgesetzt, bei dem Bürgerinnen und Bürger Kleinspechte suchen und beobachten sollen. „Der Kleinspecht kommt nicht nur in strukturreichen Auwäldern und Feldgehölzen vor, sondern auch auf alten Streuobstwiesen“, sagte LBV-Projektleiter Simon Niederbacher laut Mitteilung vom Donnerstag. Der schwarz-weiße Specht lebe unauffällig in den Baumkronen von Laubbäumen und gelte als schwierig zu erfassende Vogelart.

Für Bayern lägen kaum verlässliche Zahlen zu den Beständen vor, allerdings gebe es Anzeichen für einen Rückgang des Kleinspechts. „Ein möglicher Grund für die Bestandsabnahme könnte sein, dass der Kleinspecht als ganzjähriger Insektenfresser durch das Insektensterben weniger Nahrung findet. Auch seine Lebensräume, vor allem alte Streuobstwiesen, sind selten geworden.“

Im vergangenen Frühjahr haben sich bereits 42 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an dem Projekt beteiligt. Im kommenden Jahr soll nun weitergesucht werden. Es sei nur durch ehrenamtliche Hilfe möglich, bayernweit Daten zu sammeln, betonte Niederbacher. Bis Ende 2023 sollen Daten rund um den Kleinspecht im Freistaat gesammelt werden. Danach sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, um die Situation der Vogelart zu verbessern.

