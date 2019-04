Unsportlichkeit: Geldstrafe für Münchens Jackson

Trainer Don Jackson von Titelverteidiger EHC Red Bull München muss wegen unsportlichen Verhaltens eine Geldstrafe bezahlen. Das gab die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Freitag vor dem fünften Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Augsburger Panther bekannt. Die Höhe der Strafe wurde nicht genannt. Jackson war im Anschluss an den 2:1-Sieg in Partie vier in Augsburg am Mittwoch auf das Eis gestürmt und hatte die Schiedsrichter beschimpft. Was genau er sagte, wollte er nachher nicht verraten. Am Freitagabend stand in München Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie beim Zwischenstand von 2:2 an.

