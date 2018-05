Universitäten München und Cambridge bauen Zusammenarbeit aus

Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und die Universität Cambridge in England bauen ihre Zusammenarbeit in Lehre und Forschung weiter aus. Vertreter beider Einrichtungen unterzeichneten am Dienstag in Cambridge eine entsprechende Vereinbarung. Ein konkretes Programm für die Partnerschaft soll nach Angaben der LMU bis Jahresende feststehen und voraussichtlich im Frühjahr 2019 starten. Geplant sind unter anderem gemeinsame Forschungsaktivitäten, der Austausch von Wissenschaftlern und Studenten sowie Initiativen in der Lehre und Nachwuchsförderung.