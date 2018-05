Union und SPD gehen auf Zugspitze in Klausur

Schwäbische Zeitung

Der neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist kurz nach seinem Wahlsieg am Sonntagabend angegriffen und verletzt worden. Ein polizeibekannter Mann habe dem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sagte ein Sprecher der Polizei in Freiburg. Auch die Generalsekretärin der SPD in Baden-Württemberg, Luisa Boos, bestätigte die Attacke.

Am späten Abend sendete Martin Horn via Facebook Grüße aus dem Uni-Klinikum an seine Unterstützer.