Union siegt in Ingolstadt: Zweite Niederlage für Nouri

Alexander Nouri hat bei seinem Heimdebüt als Trainer des FC Ingolstadt einen bitteren Abend gegen Union Berlin erlebt. Das Spitzenteam aus der Hauptstadt gewann am Montagabend zum Abschluss des 8. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga verdient mit 2:1 (1:0). Elfmeterschütze Sebastian Andersson (43. Minute) und Akaki Gogia (73.) trafen für die noch ungeschlagenen Berliner. Stefan Kutschke konnte per Foulelfmeter nur noch verkürzen (80.). Für Nouri war es nach dem unglücklichen Fehlstart beim 1:2 in Köln die zweite Niederlage. Mit fünf Punkten stehen die Oberbayern weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Union ist hinter dem 1. FC Köln Zweiter.

