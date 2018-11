Union-Routinier Parensen forderte Sieg gegen Fürth

Der 1. FC Union Berlin und die SpVgg Greuther Fürth treffen am Sonntag (13.30 Uhr) zum insgesamt 23. Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Union konnte dabei lediglich drei Mal gegen die Franken gewinnen. Neun Mal wurden die Punkte geteilt, zehn Mal siegten die Fürther.

AUSGANGSLAGE: Beide Mannschaften sind punktgleich. Sie haben jeweils 20 Zähler auf dem Konto. Union ist in dieser Spielzeit nach wie vor ungeschlagen. Die Mannschaft spielte allerdings auch schon acht Mal Unentschieden. Zuletzt gab es vier Remis in Serie.

PERSONAL: Definitiv muss Union auf den gelbrot-gesperrten Mittelfeldmann Grischa Prömel verzichten, der durch Michael Parensen ersetzt werden könnte. Der Einsatz von Felix Kroos (Sprunggelenksprobleme) ist fraglich. Keine Option ist weiterhin Innenverteidiger Marc Torrejon (Wadenverletzung).

ZITAT: Allrounder Michael Parensen: „Das Gefühl zu gewinnen, ist mit nichts zu bezahlen im Fußball. Das bringt einen weiter. Wenn man ständig Unentschieden spielt, hadert man. Wir können Siege nicht herbeireden, sie sind durch nichts zu ersetzen. Wir sollten am Sonntag alles dafür tun, um zu gewinnen.“ BESONDERES: Unions Mittelfeldspieler Robert Zulj spielte zwischen 2014 und 2017 für Greuther Fürth. Der Österreicher bestritt in dieser Zeit 91 Pflichtspiele, in denen ihm 20 Tore gelangen.

