Uni bietet einmaliges Umweltzertifikat für künftige Lehrer

Die Augsburger Universität will angehende Lehrer im Rahmen eines neuen Projekts speziell in Umweltthemen schulen. Die zertifizierte Zusatzqualifikation „Umweltbildung und Nachhaltigkeit“ ist nach Einschätzung von Initiator Professor Klaus Zierer an Deutschlands Universitäten einmalig. Das Angebot richte sich an Lehramtsstudenten aller Schularten und werde im laufenden Wintersemester erstmals angeboten, erklärte der Inhaber des Augsburger Schulpädagogik-Lehrstuhls am Dienstag. Ihm geht es darum, dass die Pädagogen in der Schule Umweltprobleme konkret angehen, anstatt nur über sie zu reden.

Nach seiner Ansicht sollte beispielsweise das Insektensterben im Unterricht nicht nur theoretisch behandelt werden. Wenn Lehrer wüssten, wie man eine Schmetterlingswiese anlegt, könne dies auch praktisch umgesetzt werden. Sofern Schüler auf diese Weise für Umwelt und Heimat begeistert würden, dann „kann schulisches Lernen weit in die Familien und damit in die Gesellschaft hineinwirken“, sagte Zierer.

Auch auf dem Campus der schwäbischen Hochschule soll es im Rahmen der Lehrerausbildung solche Projekte geben. So sollen die Lehramtsstudierenden im kommenden Sommer ein Insektenbiotop anlegen, das dann dauerhaft gepflegt wird. Zu Spatenstich für das Biotop wird Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) erwartet.

Pressemitteilung der Universität

Infos zu der Zusatzausbildung