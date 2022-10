Ungewolltes Urlaubssouvenir: Mann von Skorpion gestochen

Auf dieses Souvenir hätte ein 32-jähriger Münchner gut verzichten können: Mitten in der Nacht ist er in seiner Wohnung auf einen aus Kalifornien eingeschleppten Skorpion getreten. Gemeinsam mit einer Partnerin hatte der Mann einen Zelt-Urlaub in den USA gemacht, wie die Münchner Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Offenbar hatte sich das Tier nach der Rückkehr zwölf Tage lang in dem Zelt versteckt und war beim Auspacken unbemerkt entwischt. Als der 32-Jährige in der Nacht auf seine am Boden liegende Trainingshose trat, wurde er von dem Skorpion gestochen und entdeckte schließlich das Tier.

„Gestochen von einem Skorpion; nun war guter Rat teuer“, schrieb die Feuerwehr. Der 32-Jährige fing das Tier mit einem Glas ein, informierte die Tierrettung und rief den Giftnotruf an. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich ins Krankenhaus, der nach Angaben der Feuerwehr aber wohlauf ist. Der Skorpion wurde in eine Reptilienauffangstation gebracht.

