„Ungewöhnlich warm“: Sommerliches Wetter in ganz Bayern

Der Sommer hat am Wochenende ein kleines Comeback: Die Menschen können sich im ganzen Freistaat auf strahlenden Sonnenschein und in Franken sogar auf sommerliche Temperaturen freuen. Der Freitag wird in ganz Bayern sonnig. „Ungewöhnlich warm“ wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Mittel- und Unterfranken: Dort werden 27 Grad erwartet. Am Fichtelgebirge und im Bayernwald liegen die Höchstwerte bei 22 Grad.

Am Samstag setzt sich das schöne Wetter fort. Bei Sonnenschein in allen Regionen liegen die Höchstwerte am Fichtelgebirge bei 20 Grad; an Main und Pegnitz rechnen die Meteorologen mit 26 Grad. Am Sonntag zeigt sich die Sonne schon ab Vormittag und beschert den Menschen Temperaturen von 19 bis 25 Grad.

Die neue Woche startet in Franken zeitweise mit leichtem Regen und dichten Wolken. In Südbayern und der Oberpfalz bleibt es aber weitestgehend sonnig. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen 14 Grad im Frankenwald und 22 Grad am Inn.

Wetterbericht für Bayern