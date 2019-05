Ungeduldiger Busfahrer schlägt Autofahrer ins Gesicht

Nicht schnell genug ist es einem Busfahrer an einer Ampel in Allershausen (Landkreis Freising) gegangen - er hat deswegen einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen. Der 66-Jährige wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Busfahrer stand am Dienstag mit seinem Reisebus hinter dem Auto des 66-Jährigen, als die Ampel auf Grün wechselte. Erst hupte der Busfahrer den Autofahrer an, stand dann plötzlich neben dessen offenem Fenster und schlug dem Mann ins Gesicht. Nach der Tat fuhr der Busfahrer mit seinem Fahrzeug weiter. Zumindest der Name des Busunternehmens sei den Ermittlern bekannt, sagte ein Sprecher.