Ungeborenes Kind durch Messerangriff getötet: Prozess-Beginn

Weil er durch einen Messerangriff auf seine schwangere Verlobte deren ungeborenes Kind getötet haben soll, muss sich von Anfang Juni an ein 25-Jähriger vor Gericht verantworten. Wie ein Sprecher des Landgerichts Ansbach am Dienstag mitteilte, wird dem Äthiopier versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung sowie ein besonders schwerer Fall des Schwangerschaftsabbruchs vorgeworfen. Er soll vor einem Jahr auf offener Straße in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) seine 32 Jahre alte Verlobte, die auch aus Äthiopien stammt, mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Das ungeborene Kind starb später.

Neben dem Prozessauftakt am 4. Juni sind bislang zwei weitere Verhandlungstage geplant. Neben 17 Zeugen sollen zwei rechtsmedizinische Sachverständige sowie ein psychiatrischer Gutachter gehört werden.