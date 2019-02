Unfreiwilliges Feuer wie bei den Pfadfindern

Nach Angaben der Polizei Schwaben/Südwest kam es am Dienstagvormittag in einem Kinderzimmer in Sonthofen zu einem etwas ungewöhnlichen Brand.

Ein Kosmetikspiegel hatte die die einfallenden Sonnenstrahlen auf ein aufgeschlagenes Buch reflektiert. "Das Buch fing zu kokeln an", beschreiben die Beamten. Der Rauchmelder löste aus, Nachbarn hörten das Piepsen und riefen die Feuerwehr.

Die Kameraden aus Sonthofen rückten aus und gaben nach Betreten der Wohnung schnell Entwarnung. "Glücklicherweise war niemand in der Wohnung, aber der Vorfall zeigt, dass so etwas nicht nur im Film passiert", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Sie berichtete humorvoll über das Geschehen und zeigten in einem Facebookpost Spiegel, Fenster und Buch als "MacGyver-Starterset" - der Held der Fernsehserie war bekannt dafür, aus den einfachsten Mitteln wirkungsvolle Waffen oder Problemlösungen zu basteln.

