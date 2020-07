Unfall mit Verletzten und Stau auf der A99 in München

Wegen eines Autounfalls mit drei Verletzten hat es auf der Autobahn 99 in München einen längeren Stau gegeben. Kurz vor Beginn des Berufsverkehrs empfahl die Feuerwehr am Mittwochnachmittag, die A99 in Richtung Salzburg vor dem Tunnel Aubing zu meiden.

Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren an dem Unfall drei Autos beteiligt. Einer der Verletzten kam in ein Krankenhaus. Zur zunächst unbekannten Unfallursache ermittelte die Polizei.

