Unfall mit Raupenfahrzeug: Verletzter nicht vernehmungsfähig

Nach dem Unfall eines Raupenfahrzeugs mit zwei Toten im Allgäu ist ein Überlebender bisher noch nicht vernommen worden. Ein Polizeisprecher sagte am Samstag, der schwer verletzte Mann liege in einer Klinik und könne von den Unfallermittlern noch nicht befragt werden. „Sein Zustand ist aber stabil, er wird es wohl schaffen“, sagte der Sprecher.

Der 70-Jährige war am Vortag zusammen mit zwei Kollegen am Breitenberg in der Nähe von Füssen mit dem Raupenfahrzeug etwa 50 Meter tief abgestürzt. Das Fahrzeug war auf noch schneebedecktem Boden aus noch unbekannter Ursache vom Weg abgekommen. Dabei überschlug es sich mehrmals, die Männer wurden herausgeschleudert. Zwei der Arbeiter, ein 64-Jähriger und ein 68-Jähriger, kamen ums Leben.