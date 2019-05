Unfall mit radioaktiver Ladung auf A3: 30-Jähriger verletzt

Ein Kleintransporter mit radioaktivem Kontrastmittel im Landeraum ist auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Da der Transporter mit Gefahrguttafeln gekennzeichnet war, wurden Messungen mit Spezialgerät am Unfallort gemacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Messungen ergaben keine gefährliche Strahlung.

Bei dem Unfall wurde ein 30-jähriger Mann schwer verletzt. Der Lastwagen war am Morgen von einem Parkplatz auf die A3 Richtung Passau gefahren, als der nachfolgende Kleintransporter auf den Lkw auffuhr und sich verkeilte, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 35 000 Euro.