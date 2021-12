Unfall mit Lastwagen auf A8

Bei einem Überholmanöver trotz winterlicher Straßenverhältnisse hat ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 8 in der Nähe von Bernau (Landkreis Rosenheim) einen schweren Unfall verursacht. Er überholte nach Polizeiangaben vom Freitag mehrere Fahrzeuge, bevor er beim Spurwechsel die Kontrolle über das Gespann verlor. Der Lastwagen krachte in die Mittelleitplanke, prallte ab und schleuderte auf die gegenüberliegende Leitplanke. Wegen starkes Schneefalls war die abschüssige Autobahn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stellenweise glatt. Der Lkw rutschte weiter die Straße hinab und krachte mit einem anderen Lastwagen zusammen. Beide kamen schließlich an der Mittelleitplanke zum Stehen. Niemand wurde verletzt. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.

