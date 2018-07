Unfall mit E-Bike: Frau tot

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 ist eine 56-jährige Radfahrerin in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erfasste das Auto einer 62-Jährigen beim Überholen am Vorabend aus ungeklärter Ursache die Frau auf ihrem E-Bike. Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden musste. Dort starb sie einige Stunden später. Die Autofahrerin blieb unverletzt.