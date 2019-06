Unfall in Autobahnbaustelle sorgt für Stau

Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen in einer Baustelle ist die Autobahn 70 zwischen Stadelhofen am Berg und Scheßlitz (Landkreis Bamberg) in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt worden. Laut Polizei wurden bei dem Unfall am Montag mehrere Menschen verletzt. Der Verkehr staute sich den Angaben nach zunächst auf vier bis fünf Kilometern.