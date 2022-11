Unfall: Fußgängerin zwischen Auto und Garagentor eingeklemmt

Bei einem Unfall ist eine Fußgängerin in München zwischen einem Auto und einem Garagentor eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wollte Polizeiangaben zufolge am Sonntagmittag in eine Einfahrt fahren und übersah die 67-Jährige.

Dabei sei die Frau zwischen der Garage und dem Wagen eingeklemmt worden, woraufhin sich das Flügeltor aus seiner Verankerung gelöst habe und auf die 67-Jährige gefallen sei. Mehrere Passanten hätten sofort reagiert und das Tor angehoben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung Feuerwehr

© dpa-infocom, dpa:221107-99-412678/2