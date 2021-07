Unfall: Auto und Radler mit Kind fahren bei Rot über Ampel

Ein Radfahrer und seine zweijährige Tochter sind beim Zusammenstoß mit einem Auto in München verletzt worden. Sowohl der 47 Jahre alte Radfahrer als auch der 45-jährige Autofahrer seien nach bisherigen Erkenntnissen bei Rot in die Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Radler und seine Tochter, die im Kindersitz saß, mussten nach dem Unfall am Mittwoch ins Krankenhaus. Obwohl beide einen Helm trugen, verletzte sich der Vater den Angaben zufolge lebensgefährlich. Der Autofahrer habe einen Schock erlitten, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Zusammenstoßes im Stadtteil Lehel.

