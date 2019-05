Unfall auf A8 nach Aquaplaning: Mann schwer verletzt

Ein 23-Jähriger ist auf der Autobahn 8 überfahren und lebensgefährlich verletzt worden, als er nach einem Unfall ein Warndreieck aufstellen wollte. Der Autofahrer hatte zuvor wegen der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte mit seinem Auto gegen die Mittelleitplanke, teilte die Polizei am Montag mit. Ein nachkommender Wagen sei ebenfalls wegen Aquaplaning ins Schleudern geraten und habe den 23-Jährigen erfasst. Der Unfall passierte am Sonntagabend. Die A8 war an der Anschlussstelle Augsburg-West in Richtung München zeitweise gesperrt.