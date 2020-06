Unfall auf A3: Mann befreit sich schwer verletzt aus Wrack

Schwer verletzt hat sich ein 33 Jahre alter Fahrer nach einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Velburg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) selbst aus dem Wrack seines Autos befreit. Der Mann aus Niederbayern war am Sonntag in Richtung Passau unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf dem Dach im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Nach einer Erstversorgung des Schwerverletzten durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der 33-Jährige mit einem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Nürnberger Klinik gebracht. Die Autobahn war während Landung und Start des Hubschraubers in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam und ob möglicherweise Rauschmittel eine Rolle spielten, war zunächst unklar.