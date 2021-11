Unfälle wegen Schnee und Glätte in Bayern

Schneefall und Glätte haben in Bayern für mehrere Unfälle gesorgt. Dabei sei es zu geringen Schäden gekommen, teilten Polizeisprecher am Montagmorgen mit. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten.

Die Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen vermehrt Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Dienstag schneit es noch, am Nachmittag geht der Schnee in Regen über. Die Wetterexperten rechnen am Mittwoch an den Alpen mit kurzen sonnigen Phasen und im Bergland mit schweren Sturmböen. Auch am Donnerstag ziehen wieder Wolken auf und es regnet. Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei null bis sechs Grad.

© dpa-infocom, dpa:211129-99-183202/2

Wetterbericht