Unfälle auf der A6 bei Ansbach: Elf Verletzte

Bei Unfällen auf der Autobahn 6 im Landkreis Ansbach sind am Samstag elf Menschen verletzt worden. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge an den Unfällen in Richtung Nürnberg beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war am frühen Abend ein Lastwagen zwischen Lichtenau und Neuendettelsau auf ein Auto mit Anhänger aufgefahren. Die beiden Autoinsassen wurden leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen dieses Unfalls kam es zu einem Stau von mehreren Kilometern Länge.

Am Ende dieses Staus - zwischen den Anschlussstellen Ansbach und Lichtenau - kam es knapp zwei Stunden nach dem ersten Unfall zu einem weiteren Crash. Ein Auto fuhr aus bislang unbekannter Ursache in das Stauende hinein und schob drei weitere Fahrzeuge aufeinander - darunter auch einen Bus. Neun Menschen wurden bei diesem Kettenunfall verletzt, zwei davon schwer. Die 37 Menschen in dem Bus blieben unverletzt.