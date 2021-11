Unbekannter überfällt Gärtnerei und erbeutet Bargeld

Ein Unbekannter hat eine Gärtnerei im Landkreis Aschaffenburg überfallen. Der Mann bedrohte zwei Mitarbeiterinnen mit einem Schlagwerkzeug und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der maskierte Täter lauerte nach ersten Erkenntnissen den Mitarbeiterinnen am Samstagabend am Hinterausgang auf, als sie das Geschäft in Goldbach verlassen wollten.

Unter Drohung gingen die Frauen mit dem Unbekannten zurück in die Gärtnerei und übergaben ihm das geforderte Geld. Der Unbekannte packte die Beute in eine rote Stofftasche und flüchtete.

Eine Fahndung der Polizei am Abend blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

