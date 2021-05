Unbekannter Täter verletzt Mann mit Baby auf dem Arm

Einen Mann mit Baby auf dem Arm hat ein unbekannter Radfahrer in Aschaffenburg angegriffen und verletzt. Der 53-Jährige hatte den Radler zurechtgewiesen, weil dieser auf der falschen Seite des Gehwegs fuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin habe der Unbekannte am Sonntag in die Richtung des Fußgängers mit dem Baby geschlagen, aber ihn knapp verfehlt.

Als der 53-Jährige den Mann festhielt, riss dieser sich den Angaben zufolge los und radelte davon. Dadurch stürzte der Fußgänger mit seinem Baby zu Boden. Er und der Säugling verletzten sich leicht. Das Kind kam zunächst ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, dessen Alter auf etwa 20 Jahre geschätzt wird.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-543557/2