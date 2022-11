Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Stromkabel eines Kinderkarussells auf dem Aindlinger Weihnachtsmarkt (Landkreis Aichach-Friedberg) gestohlen. Dank eines Ersatzkabels konnten die Kinder dann trotzdem Karussell fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Diebstahl war aufgefallen, als das Fahrgeschäft am Sonntagmorgen nicht startete.

