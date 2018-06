Unbekannter steckt Kinderkleidung in Einkaufscenter in Brand

- Ein bislang Unbekannter hat in einem Einkaufszentrum in Bayreuth Kinderkleidung angezündet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte eine Kundin am Montag, dass in einem Bekleidungsgeschäft ein Kleiderständer in Flammen stand. Sie machte sofort andere Kunden und Mitarbeiter des Geschäfts auf das Feuer aufmerksam, so dass der Brand schnell gelöscht werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen der Kripo hatte ein Unbekannter die Kleidungsstücke vorsätzlich in Brand gesetzt und war dann geflohen.