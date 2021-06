Weil er die Fußmatte einer Seniorin angezündet haben soll, sucht die Polizei nach einem unbekannten Brandstifter. Der Feuerwehr sei am Dienstagabend Rauch in einem Münchner Mehrfamilienhaus gemeldet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Vor Ort brannte eine Wohnungstür. Das Feuer wurde gelöscht, die über 70 Jahre alte Bewohnerin blieb unverletzt. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

