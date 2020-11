Unbekannter schlägt im Vorbeigehen 91-Jährige zu Boden

Offenbar völlig grundlos hat ein Unbekannter einer 91 Jahre alten Dame mit seinem Ellbogen gegen den Kopf geschlagen. Die Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, sei nach dem Angriff am Montag in Neu-Ulm gestürzt und mit dem Kopf auf dem Gehweg aufgeschlagen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie wurde mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Mann die Dame im Vorbeigeben so plötzlich angriff, war zunächst unklar. Zeugen zufolge habe der Täter einen sehr emotionalen und aggressiven Eindruck gemacht. Eine sofortige Fahndung nach dem etwa 30 Jahre alten Mann verlief zunächst erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Polizeimeldung