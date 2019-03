Unbekannter schießt mit Stahlkugeln auf Haus

Ein noch unbekannter Täter hat in Schwaben ein Wohnhaus mit Stahlkugeln beschossen und dabei zwei Fenster beschädigt. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte die etwa vier Millimeter großen Kugeln mit einer Schleuder auf das Haus in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) geschossen hat, wie sie am Montag sagte. Die beiden Familien, die in dem Haus wohnen, waren in der Nacht zu Sonntag hochgeschreckt, als der Unbekannte das Haus beschoss. Am Morgen bemerkten sie die zerbrochenen Fenster und Schäden in der Glasfassade und riefen die Polizei.