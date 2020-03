In Niedermirsberg (Landkreis Forchheim) hat ein Unbekannter zwölf frisch gepflanzte Obstbäume umgesägt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Sonntag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Um welche Art von Obstbäumen es sich gehandelt hat und warum der Unbekannte sie absägte, war zunächst unklar.