Unbekannter reißt Tresor aus Wand und nimmt ihn mit

Einen ganzen Tresor hat ein unbekannter Einbrecher aus einem Firmengebäude in Aschheim bei München mitgenommen. Der Täter habe den in der Wand verankerten Tresor offenbar herausgerissen, teilte die Polizei am Montag mit. Darin seien etwa 5000 Euro in bar, Schlüssel und Geschäftsunterlagen gewesen. Außerdem habe der Dieb drei Türen in dem Büro beschädigt. Laut Polizei muss der Einbruch in der Nacht zum Freitag gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-477827/2

Pressemitteilung der Polizei