Unbekannter lässt mehr als drei Tonnen Chips in Lager zurück

Mehr als 900 Kartons voll mit Kartoffelchips sind in einem Dachauer Lager gelandet. Ein bislang unbekannter Besitzer hatte sie dort zwischenlagern wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seit die 3,5 Tonnen Chips angeliefert wurden, scheint ihr Besitzer aber spurlos verschwunden zu sein. Beim Inhaber des Lagers habe sich die Person nicht mehr gemeldet. Unklar blieb zunächst, was mit der riesigen Ladung Chips, die im Januar ablaufen, passieren solle. Die Polizei scherzte: „Die Snacks für die Silvesterparty könnten somit gesichert sein“.

Der Unbekannte habe für die Kommunikation eine E-Mail Adresse ähnlich der einer Chips-Firma benutzt, wie es weiter hieß. Er hatte den Wunsch, den beliebten Snack nur für ein paar Tage dort zu lagern. Wenn sich der Besitzer nicht melde, müsse er alles entsorgen, sagte der Lagerinhaber der Deutschen Presse-Agentur.

