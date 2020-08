Ein Unbekannter hat einem Neunjährigen in Oberfranken den Tretroller geklaut. Der Mann habe den Jungen und dessen 12-Jährigen Spielgefährten angesprochen und ihm dann den Roller entrissen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er floh am Donnerstagabend mitsamt Tretroller von dem Mehrfamilienhaus in Bamberg Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht jetzt den laut den Kindern etwa 30 Jahre alten Unbekannten.

Mitteilung der Polizei