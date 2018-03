Unbekannter hisst Reichskriegsflagge am „Mittelpunkt der EU“

Ein Unbekannter hat am „geografischen Mittelpunkt der Europäischen Union“ in Unterfranken die Deutschlandfahne in Brand gesetzt und stattdessen die verbotene schwarz-weiß-rote Reichskriegsflagge aufgehängt. Der genaue Tatzeitpunkt sei nicht eingrenzbar, da der Verantwortliche für die Anlage in Westerngrund (Landkreis Aschaffenburg) diese nur unregelmäßig überprüfe, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen seien aufgerufen, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Das unterfränkische Westerngrund schmückt sich seit 2013 mit dem Titel, der geografische Mittelpunkt der EU zu sein. Die Region wird ihn aber verlieren, wenn Großbritannien 2019 die EU verlässt. Fünf Fahnen wehen dort normalerweise: neben der EU-Fahne auch die von Deutschland, Bayern, Franken und Kahlgrund.

Pressemitteilung der Polizei