Ein Unbekannter hat in einem Zug von Dresden nach Hof (Bayern) Mitreisende mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Bundespolizei am Montag in Chemnitz mitteilte. Bei einem Halt in Freiberg hätten der Mann und ein Begleiter am Sonntag die Bahn dann fluchtartig in unbekannte Richtung verlassen. Die Bundespolizei sucht Zeugen. Zum Hintergrund der Tat gab es zunächst keine Angaben.

Bundespolizeiinspektion Chemnitz