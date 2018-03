Unbekannter attackiert Senior in U-Bahn-Station

Von hinten hat ein Unbekannter einem Senior in einer U-Bahn-Station in Nürnberg einen Schlag auf den Kopf verpasst. Der 73-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein etwa 60 bis 65 Jahre alter Mann den Senior mit einem Stoffbeutel geschlagen hatte, in dem eine Trinkflasche oder ein anderer harter Gegenstand war. Der Verdächtige war am Montag kurz vor der Attacke an dem 73-Jährigen vorbeigegangen.

