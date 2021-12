Unbekannter attackiert 18-Jährige mit Glasflasche

Ein Unbekannter hat in Passau eine 18-Jährige mit einer Glasflasche attackiert. Nach Polizeiangaben vom Samstag schlug der Täter der Frau, die auf dem Heimweg war, von hinten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Die 18-Jährige sei nach eigenen Aussagen gestürzt und habe sich ein Stück des Schneidezahns abgebrochen.



Die Frau ging nach dem Vorfall in der Nacht zum Freitag zunächst nach Hause und legte sich schlafen. Erst am Nachmittag begab sie sich wegen Kopfschmerzen in ein Krankenhaus und erstattete danach Anzeige bei der Polizei. Die 18-Jährige beschrieb den Täter als etwa 35-jährigen Mann mit kurzen Haaren. Die Beamten bitten um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-342100/2